Kepezli çocuklar Marmelat ile buluştu

Kepez Belediyesi, çocukları ‘Marmelat Kukla Gösterisi' ile buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nin Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlediği ‘Marmelat Kukla Gösterisi'ne ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Sevimli Kukla Marmelat, çocukların kocaman dünyasına sevgi, hoşgörü ve mizah anlayışı ile dokundu. Çocukların yaşamlarına dair tüm konular sevimli Marmelat ve annesi tarafından anlatıldı. Marmelat ile katılan vantrolog Çiğdem Dağtekin, çocukların ilgi odağı oldu. Gösterinin ardından çocuklar, sevimli Marmelat ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Çocukların üzerinde etkili

Türkiye'de kuklacılığın çok az olduğuna değinen Okul öncesi öğretmeni ve vantrolog Çiğdem Dağtekin, Marmelat ile önce kendi çocuklarına yönelik gösteriler yaptığını ve bu gösterilerin çocukları üzerinde olumlu etkisini gördüğünü söyledi. Çocukların kukla gösterisine ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıktığına değinen Dağtekin, “Kuklacılığında çocukların hayatlarının bir parçası olmasını istedim. Ve çocukları Marmelat ile tanıştırdım. Marmelat'ı kukla gibi görmüyorum. Çocuklarda beni artık Marmelat'ın annesi olarak biliyorlar” dedi.