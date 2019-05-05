Kepezli çocuklar mecliste söz aldı

Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi, 2018-2019 döneminde karara bağladığı komisyon kararlarını belediye meclisine sundu.

Çocuklar, meclise isteklerini sundular

Kepez'deki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 94 öğrenciden oluşan çocuk meclisinin başkanı ve komisyon başkanları, 2018-2019 dönemi çalışma raporunu sunmak amacıyla Kepez Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısına katıldılar. Meclisin yazılı 2. gündeminde söz alan başkanlar, çocuk meclisinin 2018-2019 döneminde görüşüp almış olduğu ortak komisyon kararları hakkında, belediye meclisini bilgilendirdiler.

Çalışma raporlarını sunmak için meclis salonuna gelen çocuk meclis başkanı, meclis divanında Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanına, komisyon başkanları ise Ak Parti, CHP, MHP meclis üyelerinin yanlarındaki koltuklara oturdular.

“Yaptığımız çalışmaların daha iyisini yapacaksınız”

Ortak kararların okunmasından sonra söz alan Başkan Tütüncü, çocuk meclisi üyelerine şöyle seslendi: “Açıldığı günden bugüne büyük bir disiplinle çalışan sizleri, Kepez Belediyesi Çocuk Meclisinin üyelerini kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili çocuklar, inşallah günün birinde bizim bulunduğumuz yerlerde, bizim yaptığımız çalışmaların çok daha iyilerini yapacaksınız. Buna inanıyorum. Sizleri meclis toplantı salonumuz da görmek bizleri de mutlu ediyor. Yolunuz, ufkunuz açık olsun”

Tütüncü'nün konuşmasının ardından çocuk meclisinin üyeleri, salondan ayrıldılar.