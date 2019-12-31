Kepezli çocukların doğum günü heyecanı

Kepez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Aralık ayı doğumlu 174 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte kesti.

Hizmet anlayışında çocuk ve gençleri ön planda tutan Kepez Belediyesi, onların mutluluğuna da büyük önem veriyor. Kepez Belediyesi, yaz ve kış aylarında çocuk ve gençler için açtığı Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören Aralık ayı doğumlu 174 öğrenciye, doğum günü kutlaması yaptı. Çocukların doğum günü heyecanına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ortak oldu. Çocuk ve gençlerin mutluluğunu çok önemsediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün burada sevincini paylaştığımız 174 çocuğumuzun her birine pırıl pırıl bir istikbal diliyorum. Bütün çocuklarımızın iyi bir biçimde eğitimlerini tamamlayıp hepimizin iftiharı olmalarını diliyorum” dedi.

“Çok daha güzel başarılara da birlikte erişeceğiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ailelerin çocuklarının yanlarında olmalarını, çocuklarında anne ve babalarıyla gurur duymalarını istedi. Başkan Tütüncü, “İnşallah hep birlikte geleceğe doğru olan yürüyüşümüz devam edecek. Bugün burada buluşma mutluluğuna eriştiğimiz bütün ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Evlatlarınız bizimde en değerli varlıklarımız. Onlar için hem spor okullarında, hem etüt merkezlerinde, hem de yüzme kurslarında çok büyük bir dikkati, ilgiyi onlara gösteriyoruz. İnşallah sizlerinde desteğiyle çok daha güzel başarılara da birlikte erişeceğiz" dedi.

Aralık ayı doğumlu tüm öğrencilerin doğum gününü kutlayan Başkan Tütüncü, daha sonrada çocuklarla birlikte doğum günü pastasını keserek her öğrenciyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.