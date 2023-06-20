Kepezli güreşçi Türkiye şampiyonu

Sivas'ta düzenlenen şampiyonaya 48 kiloda katılan Şafak Damar, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. Kepez Belediyesi Spor Kulübünün bir başka güreşçisi Osman Ege Özdemir ise, Rize U15 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 5'inci oldu. Toplam 110 sporcunun katıldığı şampiyonada 48 kiloda katılan Özdemir ve şampiyon Damar ile gururlandıklarını belirten antrenör Meral Kaya, “Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.