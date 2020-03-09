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Kepezli güreşçilerin sırtı yere gelmiyor

Okullar Arası Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Kepez Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen 36 kilogramda Elif Atakan ve 62 kilogramda Çisem Önder Türkiye üçüncüsü oldu.


Tokat'ta gerçekleştirilen ve 270 sporcunun katıldığı Okullar Arası Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasından Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri 2 bronz madalya ile döndü. Okullar Arası Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Kepez Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen 36 kilogramda Elif Atakan ve 62 kilogramda Çisem Önder Türkiye üçüncüsü oldu.


Tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getiren Çisem Önder, “Hedefim Türkiye birincisi olmak. Bizleri her alanda yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'ye ve Kepez Belediyespor Kulübü Başkanımız Hakan Çatal ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


62 Kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Elif Atakan'da “Kepezimizi ve Antalya'mızı en iyi şekilde temsil ettik. Hedefimiz Türkiye Birinciliği. Bizleri destekleyen başkanlarımıza ve kulübümüze teşekkürler” diye konuştu.

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