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Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor

Kepez Belediyesi’nin ilçede 3 noktada düzenlediği step, aerobik ve pilates egzersizleri ile Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor.

Kepez Belediyesi'nin ilçede 3 noktada düzenlediği step, aerobik ve pilates egzersizleri ile Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor.


Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde hareketsiz kalan kadınlar için ilçenin farklı noktalarında spor etkinliği düzenliyor. Turgut Özal Spor Salonu, DokumaPark ve Adnan Menderes Yüzme Havuzu olmak üzere ilçedeki 3 nokta da step, aerobik ve pilates egzersizleri düzenleniyor. Spor etkinliklerinin düzenlendiği DokumaPark'ta sabah sporları açık havada yapılıyor.


Spor etkinliklerinin yapıldığı yerler ve saatleri:


“Turgut Özal Spor Salonu Salı- Perşembe : 09.00-10.00, Çarşamba-Cuma: 15.00-16.00, DokumaPark Salı-Perşembe: 08.00-09.00, Çarşamba-Cuma : 08.00-09.00, Adnan Menderes Yüzme Havuzu Salı-Perşembe: 10.00-11.00, Çarşamba-Cuma: 15.00-16.00”

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