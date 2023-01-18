Kepezli öğrencilerden deniz temizliği aracı

Antalya Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK 2204A projesi olarak deniz temizliği aracı tasarlayan Kepezli 3 lise öğrencisi, Antalya Körfezini hep mavi görmek istiyor.

Denize kıyısı olmayan Kepez'de ikamet eden Karatay Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya Körfezi'ni temizlemesi için TÜBİTAK 2204A projesi olarak yarı otonom deniz aracı tasarladı. Deniz motoru tamircisi babasının yanında çalışırken birçok deniz kirliliğine şahit olan Yunus Sağlam, okul arkadaşları Efe Çelikoğlu ve Ali Kemal Akkuş ile birlikte petrol kaçağı gibi denizin kirlenmesine müdahale edecek araç yaparak TÜBİTAK yarışmalarına katılmaya karar verdi.

Tasarım, mekanik ve yazılım konusunda iş bölümü yapan liseliler, Antalya Bilim Merkezi'nin robotik kodlama atölyesi lideri Tansu Küçükgüçlü mentorluğunda çalışıyor. Merkezden çalışma alanı, malzeme, yazılım ve rapor sunumu konusunda destek alan 3 kafadar liseliye, merkezin ahşap tasarım atölyesi lideri olan makine mühendisi Tevfik Özdemir de yardım etti. Kaza ya da afet bölgesine uzaktan kumanda ile gidecek olan araç, kirliliğin olduğu bölgeyi kendiliğinde çembere alarak deniz suyunu temizleyecek şekilde tasarlandı. Meltblown filtresiyle deniz suyunu ayırt edecek olan araç, otomatik olarak temizliği yapacak şekilde programlanıyor.

Babasından ilham aldı

Babasının işyerinde çok fazla deniz kirliliği vakasına şahit olmasıyla bu araç fikrinin doğduğunu anlatan Sağlam, ‘Haberlere yansımayan birçok deniz kirliliği durumlarına şahit oldum. Temizlemek için elimizden geleni yapıyorduk ama yetişemiyorduk. Bu gereksinim üzerine böyle bir araç yapmaya karar verdik' diye konuştu. Öğrencilerle son 3 yıldır birçok proje yapımında rol aldıklarını belirten Küçükgüçlü ise, “Onlar artık benim çocuklarım gibi oldular. Proje yarışmalarında yer almaları için elimden gelen desteği sağlayacağım” dedi.