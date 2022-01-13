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Kepezli tekvandocuların kuşak heyecanı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tekvando takımı sporcuları, ay sonunda yapılacak kuşak terfi imtihanı heyecanı yaşıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando takımı sporcuları, ay sonunda yapılacak kuşak terfi imtihanı heyecanı yaşıyor.


Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün 100'den fazla lisanlı sporcusu olan tekvando takımı, ay sonunda yapılacak kuşak terfi imtihanı heyecanı yaşamaya başladı. Haftada 2 gün antrenman yapan tekvandocular, imtihanın yapılacağı 30 Ocak'a kadar ekstra çalışmalar yapmaya başladı. Yaşları 6 ile 16 arasında değişen tekvandocular, antrenmanlarını yaptıkları Turgut Özal Spor Salonu'nda imtihan edilecek. Ayak teknikleri, hayali dövüş sanatı ve tekvandonun felsefesi üzerine sözlü sınava tabi tutulacak olan sporcular, kuşak atlamalarıyla birlikte katılacakları turnuva ve şampiyonalarda daha rekabetçi olabilecek.

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