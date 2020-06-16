Kepezlilere konforlu yollar

İmara uygun yapılaşmasını tamamlayan mahallelerinin üst yapı eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamlayan Kepez Belediyesi, kaliteli, güvenli ve konforlu yol hizmeti için asfalt ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede tamamladığı sıcak asfalt çalışmasını Aydoğmuş Mahallesi'nde de gerçekleştiriyor. Site tarzı yapılaşmanın olduğu mahallenin cadde ve ara sokaklarının yolları sıcak asfaltla kaplanıyor. Mahallede, 4 km uzunluğunda yola, finişer iş makinesiyle 6 bin ton sıcak asfalt seriliyor. Mahalledeki asfalt çalışmasının bu ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kepez Belediyesi, parke kaldırım çalışmasıyla da yaya yollarını konforlu hale getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda açılan ve çevresinde modern konutların inşa edildiği Prof. Dr Necmettin Erbakan Caddesi'nde parke kaldırım çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddenin her iki yakasında 6 bin 500 metrekare parke kaldırım ile 4 bin metrekare bordür taşı çalışması yapacak. Engelsiz bir Kepez anlayışıyla parke kaldırımda görme engelliler için yön taşı da kullanılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, caddede asfalt ve kaldırım arasında kalan topraklı alanı da sıcak asfaltla kaplayacak.