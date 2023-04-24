Kepezspor pes etmiyor

Lig 3.Grup'taki Kepezspor, Muşspor'u 3-1 yenerek lider Aksaray Belediyespor'un ardından ikinciliğini korudu.

Kepezspor dün kendi saha ve seyircisi önünde Muşspor'u 3-1 ile geçti. Kırmızı-Beyazlıların gollerini 26. dakikada Penaltıdan Berat Eyüpoğlu, 67. dakikada Ozan Can Dursun ve 90+5'de Mehmet KaanTürkmen kaydetti. Konuk Muşspor'un golünü ise 78. dakikada Penaltıdan takım kaptanı Efe attı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, karşılaşmayı tribünden izledi.

Kepezspor A.Ş Futbol Kulübü'nün Başkanı İsmail İltemir, "Muşspor karşılaşmasında 3 puanı 3 golle alan takımımızı kutluyorum. Liderin 3 puan gerisindeki takibimiz sezon sonuna kadar sürecek amacımız lider olarak 2. Lig'e çıkmak ama buda olmuyorsa ikinci bir şansımız olan play offta final oynayarak bir üst lige çıkmak istiyoruz. Antalya şehri bu takıma inanıyor ve güveniyor, inşallah yolun sonunda futbolcu kardeşlerimiz bu ipi göğüsleyecek" diye konuştu. Kepezspor bu hafta sonu İstanbul'da Tepecikspor ile karşılaşacak.