Kepezspor'da tek hedef 3 puan

Lig 3. Grup temsilcisi Kepezspor son iki haftada kaybettiği puanlar ile liderlik koltuğunu Aksaray Belediyespor'a kaptırdı. Kırmızı-Beyazlılar Pazar günü lig sonuncusu Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Kepezspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Deplasmanda önce Bergama beraberliği ve geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Çankaya takımına 1-0 yenilerek liderliği Aksaray Belediyespor'a kaptıran Kırmızı-Beyazlılar Niğde deplasmanından 3 puanla Antalya'ya dönmenin planlarını yapıyor. Takımda sakatlığı devam golcü futbolcu Mehmet Kaan Türkmen'in Pazar günü oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Öte yandan Çankaya maçında sarı kart cezalısı olan Ali Sinan Gayla'nın bu hafta takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Kepezspor'un bir diğer başarılı futbolcusu Serkan Özen ise geçtiğimiz hafta Çankaya müsabakasında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü ve Niğde deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Kepezspor'un Başkanı İsmail İltemir, “Son iki haftada aldığımız sonuçlar ile liderliği rakibimize kaptırdık. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Onlarda son iki haftadan mutlaka ders çıkardılar. Şimdi tekrar ayağa kalkıyoruz ve kaldığımız yerden başlıyoruz. Liderliği geri alana kadar tüm gücümüzle futbolcularımızın yanındayız. Lig sonunda inşallah şampiyonluğu bu futbolcu kardeşlerimizle ve taraftarlarımızla ipi göğüsleyeceğiz” dedi.