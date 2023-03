Kepezspor'da tek hedef galibiyet

Lig 3.Grup lideri Kepezspor pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Siirt İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen hafta Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-1 gibi net bir skorla deplasmanda yenen Kepezspor, Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Hafta başından buyana çok iyi çalıştıklarını dile getiren Teknik Patron Şakir Filiz, "Her zaman ve her yerde söylediğim gibi biz her maçımıza etap etap bakıyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir maç ve yeni bir takım var. İnşallah Pazar günü taraftarımızın da desteği ile sahadan istediğimiz sonucu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

“Taraftarın desteği ile 3 puanla ayrılacağız”

Kepezspor Başkanı İsmail İltemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise antrenmanlarda futbolcuları yalnız bırakmadı. Başkan İltemir, "Pazar günü taraftarlarımızın büyük desteği ile inşallah sahadan üç puanla ayrılacağız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz" diye konuştu.