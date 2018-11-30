Kerem Görsev Trio'dan muhteşem performans

Muratpaşa Belediyesi'nin 27 Aralık'a kadar devam edecek ‘Muratpaşa'da Sanat Var' konserleri, Kerem Görsev Trio'yla başladı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Muratpaşa'da Sanat Var' konserleri, Kerem Görsev Trio'yla başladı. Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konserini Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da ilgiyle takip etti. Ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla sahne alan Kerem Görsev, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile Antalyalı müzik severlere caz dolu gece yaşattı.

“Nefis bir konser salonu”

Kerem Görsev, Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni “Nefis bir konser salonu” olarak değerlendirirken “Türkiye'de böyle güzel konser salonları oldukça bizim de keyfimiz yerine geliyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Her birinize teşekkür ediyorum”

Konserin sonunda trio üyelerine teşekkür çiçeği takdim eden Başkan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 9 konserle başlayan etkinliklerin ilerleyen günlerde Antalya'nın dinamiklerinin öncülüğünde süreceğini kaydetti. Kerem Görsev Trio'ya muhteşem performansları için teşekkür eden Başkan Uysal, “Bu vesileyle bir teşekkürü de salonumuzu dolduran komşularımız için dile getirmek istiyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vergilerinizle bize böyle bir salonu yapma şansı verdiğiniz için” diye konuştu.