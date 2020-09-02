Kesik Minare, 125 yıl sonra ibadete açılıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, ‘Kesik Minare' olarak bilinen tarihi Şehzade Korkut Cami'ndeki restorasyon çalışmalarına sona gelindiğini belirterek, “Ecdat mirası 125 yıl sonra tekrar ibadete açılıyor” dedi.

Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Atay Uslu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, restorasyon çalışmaları devam eden Şehzade Korkut Cami'nde incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uslu, Şehzade Korkut Cami'nin Selçuklu ve Osmanlı uygarlığından izler taşıdığına dikkat çekerek, “Tarihi Kaleiçi'ndeki yapı, Antalya'yı fetheden Selçukluların, camiye çevirmesiyle "fethin sembolü" oldu. Şehzade Korkut Camii yeniden ayağa kalkıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Tekeli Sancak Beyliği'ne atanmasıyla onarılan cami, "Korkut Camisi" adını aldı. Cami, 1896'da çıkan yangında büyük zarar görünce ibadete kapatıldı. Ecdat mirası 125 yıl sonra tekrar ibadete açılıyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Atay Uslu, restorasyon çalışmalarında sona gelindiğine değinerek, esere sahip çıkan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Caminin tarihi:

“Antik çağdan başlayıp, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini görüp günümüze ulaşan ve uzun bir tarihe geçmiş olan Şehzade Korkut Cami Antalya Kaleiçi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların yaklaşık ortasına kadar kullanılan cami, geçirdiği bir büyük yangınla kullanılmaz hale geldi. Büyük yangında minaresinin ahşap olan külahının yanmasından dolayı Kesik Minare Camii olarak anılıyor. ”