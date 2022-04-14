Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 11 suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gömbe Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumları ile irtibatı olduğunu söyleyerek dolandırmak suçlarından 11 suç kaydı bulunan A.U., yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, kesinleşmiş 22 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Elmalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.