Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaş'a bağlı Gelemiş Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı. Şüpheli, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.