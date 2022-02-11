Kesme çiçek sektöründe Sevgililer Günü bereketi

Türkiye'nin en önemli örtü altı kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Avrupa'ya 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirilirken, iç piyasaya da 100 milyon TL'lik çiçek gönderildi.

Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 98'inin karşılandığı Antalya'da yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hummalı bir çalışma başladı. Son hazırlıklarını yapan kesme çiçek üreticileri hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Bu yıl da kırmızı ağırlıklı karanfil ihracatı ağırlıkta olurken, birçok Avrupa ülkesine 65 milyon dal çiçek gönderildi ve 9 milyon dolarlık döviz elde edildi. İç piyasaya 100 milyon TL'lik kesme çiçek satışı gerçekleştirilirken, fiyatların geçen yıla göre yüzde 20 ile 40 arasında daha yüksek olması bekleniyor. Öte yandan, bazı seralarda halan üreticinin karanfil kesmeye devam ettiği görüldü.

"Soğuk hava üretimi etkiledi"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat'a sayılı günler kala hareketli anlar yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Hem dış hem de iç piyasaya yönelik sevkiyatları büyük oranda tamamladıklarının altını çizen Yılmaz, ”Şu an ilave eksik siparişlerin uçaklarla gönderimini yapıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. Ama geçen yıla oranla aynı satış rakamını gerçekleştirdik diyebiliriz. Bunda en büyük etken ise kış şartlarının ve soğuk havanın geçen yıla göre daha çetin geçmesidir. Bu da ürün miktarında azalışa neden oldu” diye konuştu.

"9 milyon dolarlık gelir"

İhracatta en önemli pazarlarının Hollanda olduğunun altını çizen Yılmaz, “Biz yoğun çiçek gönderiyoruz ama çiçeklerimiz Hollanda‘da kalmıyor. Oradan dünyanın birçok ülkesine gidiyor. Özelikle İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'a yoğun çiçek gönderdik. 65 milyon dallık ihracatımız oldu bu dönemde ve 9 milyon dolarlık gelir elde ettik” dedi.

"Karanfilde iddialıyız"

Sevgiler Günü'nün çiçeğinin kırmızı ağırlıklı olduğunu dile getiren İsmail Yılmaz, “Özellikle gül ön plana çıkıyor. Ama maalesef iklim şartlarından dolayı ülkemizde gül üretimini yapamıyoruz, Avrupa'daki standartlara uygun gül olmuyor. Fakat biz karanfilde çok iddialıyız. Kırmızı karanfile karşı ilgi çok büyük. Geçen yıla göre fiyatlar aynı aşağı yukarı, aynı fiyatlara satıyoruz. Bizler ihracat yaptığımız için ülkemizdeki maliyetler yüksek diye onu rakamlara ilave edemiyoruz. Dünya ile rekabet halindeyiz. Kolombiya, Ekvador, Kenya gibi ülkeler dünyada süt bitkileri sektöründe önde olanlar. Oradaki fiyatlar belirleyici oluyor. Dolar bazında aynı rakamda satışlar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

"İç pazardan 100 milyonluk gelir"

İç pazarın sektörün tamamlayıcısı konumunda olduğunu kaydeden Yılmaz, “100 milyon TL'nin üzerinde iç pazarda bir satışımız oldu. Bu rakam üreticiye yansıyan rakamlar. Son noktası olan çiçekçi esnafımızın da satacağı rakamlar bunun çok üzerinde olacaktır. Üretim maliyetleri yüksek olduğu için çiçek fiyatlarına bu yansıyacaktır. Geçen yıla göre yüzde 20 ile 40 arasında bir artış olacaktır” dedi.

Diğer hediyelerle kıyaslandığında çiçeğin anlamı ve değerinin farklı olduğuna işaret eden Yılmaz, “Bir de fiyatı da uygun. O nedenle çiçekçi esnafımıza yoğun bir ilgi olmasını bekliyoruz” dedi.