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Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, Güzelbağ Mahallesi'nin Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. Özel bir şirket adına çalışan Ali Çelikdemir, (49) kesim sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çelikdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelikdemir'in cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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