Ketenlik yolu sıcak asfaltla buluştu

Alanya Belediyesi'nin 18 Temmuz'da Toslak ve Konaklı arasında kalan Ketenlik yolunda başlattığı 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Alanya Belediyesi 18 Temmuz Pazartesi günü Toslak-Ketenlik mevkiinde başlattığı 5 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı. Konaklı ile Toslak Mahalleleri arasında kalan ve bölgenin en önemli ulaşım yollarından birisini oluşturan Ketenlik Mevkii'nde başlatılan sıcak asfalt çalışması, yoğun mesainin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışmaların tamamlandığı Ketenlik Yolu'nda MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile birlikte incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ketenlik Yolu'nun bölge trafiği açısından önemli bir rolü olduğunu belirtti. Başkan Yücel, “Sıcak asfaltla buluşturduğumuz 5 kilometrelik Ketenlik Yolu'nu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 9-10 metre genişliğinde değişen bu yolumuz ile vatandaşlarımız konforlu ve güvenli bir şekilde seyir alabilecekler” dedi.