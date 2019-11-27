Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Törende Muratpaşa ilçesinde yaşayan 104 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, gaziler ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu “1974 yılında Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yaşadığı soykırıma son vermek ve oradaki soydaşlarımızı özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşturmak için Türkiye Cumhuriyeti olarak bir barış harekatı düzenledik. Bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti varsa o barış harekatı sonucundadır. O barış harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesindedir. Onun için size ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır. Bugün de KKTC devletinin size Kıbrıs

Barış Harekatında gösterdiğiniz, fedakarlıklarınızdan ötürü bir teşekkürü olarak milli mücadele madalyası ve beratını tevcih edeceğiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

45 yıl sonra eşleriyle birlikte gördüler

İki senedir Kıbrıs gazilerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile birlikte 45 yıl önce mücadele ettikleri topraklara gönderdiklerini belirten Vali Karaloğlu “Sponsorlarımızın da katkılarıyla geçen sene bir ekibimizi göndermiştik. Bu sene 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle derneğimizi ziyaret gazilerimizin eşleri de gazilere eşlik etmek istediklerini belirttiler. Kendilerinin de fedakarlık yaptığını ve eşlerinin mücadele ettiği toprakları görmek istediklerini ifade ettiler. Biz de bu sene 20 gazimizi eşleriyle beraber Kıbrıs'a gönderdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda gazilerimiz ve eşlerini grup grup KKTC'ye göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Münir Karaloğlu gazilere madalyalarını takdim etti. Antalya'da bu sene toplamda 458 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası ve beratı takdim edildi.