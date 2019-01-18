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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle defnedildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle defnedildi.


Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Yoylu'nun cenazesi, askeri tören mangası eşliğinde Aksu ilçesinde bulunan Mandırlar Mahallesi mezarlığına getirildi. Törene Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoylu, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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