Kıbrıs'tan geldi, arkadaşının evinde ölü bulundu

Kıbrıs'tan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki arkadaşlarının yanına ziyarete gelen Halil Gökkür (67) arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda çalışan ve Kıbrıs'ta yaşayan 67 yaşındaki Halil Gökkür, çalışmak için Manavgat'a geldi. Daha önce beraber çalıştığı arkadaşlarından birisinin tek başına yaşadığı Kasaplar Mahallesindeki dairede geçici olarak kalan Gökkür, arkadaşı tarafından yatağında ölü halde bulundu.

Gökkür'ün cenazesi, Olay Yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.