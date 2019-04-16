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Kick Boks'ta Avrupa birincisi Antalya'dan

Özel Antalya Envar Okulları İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Özçay, Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun düzenlediği Internatıonal Turkısh Open Kıckboxıng Europen Cup’ta Avrupa’da birinci oldu.

Özel Antalya Envar Okulları İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Özçay, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun düzenlediği Internatıonal Turkısh Open Kıckboxıng Europen Cup'ta Avrupa'da birinci oldu.


4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Özçay'ın birinci olmasından dolayı, tören düzenlendi. Törende öğrenciye kupası, başarı belgesi, madalyası ve hediyeleri Envar Okulları kurucu temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı tarafından verildi.


İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan Özçay'ı, Antrenörü Uğur Erdem'e ve destekleri için ailesine teşekkür etti. Arslan, öğrencisinin Envar Okulları'nı sportif başarısıyla 2'nci kez gururlandırdığını, göstermiş olduğu uluslararası başarının takdir edileceğini ifade etti.

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