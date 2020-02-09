Kıdemli kent sakinleri için yepyeni bir hayat

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın 13 ilçesinden daha kalabalık 60 yaş ve üstü nüfusa ev sahipliği yapan ilçede, belediyenin 4'üncü yaşlı evi Çiftekuyular'ı ziyaret etti, koro çalışmasına misafir oldu. Çalışmayı ilgiyle takip eden Başkan Uysal, “Sizler burada sevgi, saygı, bilgelik üretiyorsunuz. Güzel şeylerle, sanatla uğraşıyorsunuz. Birbirinize sarılıyorsunuz Muratpaşa'mız böylece güzelleşiyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son istatistiklere göre Muratpaşa'nın nüfusu yaklaşık yüzde 3 oranında artarak 510 bin 368'e yükseldi. Nüfusun yüzde 14'ünü, 73 bin 453'ünü 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinden oluşan Muratpaşa, Antalya'nın 13 ilçesinden daha kalabalık yaşlı nüfusa ev sahipliği yaparken Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'nin en özgün çalışmalarından Yaşlı Evleri ve Türkiye'de bir ilk olan Yaşlı Meclisi, hobi - sanat kursları, spor okulları ve kent parklarıyla kıdemli kent sakinleri için bambaşka bir hayat sağlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park'ta ilk Yaşlı Evinin açmasıyla başladı. Bu evleri sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evleri izledi. Mart 2019'da Kızılsaray Mahallesi'nde eski bir Antalya evinin adeta baştan inşa edilmesiyle Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi açıldı.

Türkiye'nin ilk yaşlı meclisi

Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı yaşlı evlerinin Başkan Uysal'ın ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla 60 yaş üzeri nüfus için önemli sosyalleşme mekanı haline de geldi. Üyelik sistemiyle hizmet veren yaşlı evlerinde sabah sporundan İngilizce dil kursuna, tiyatro kurslarından koroya ve dans topluluklarına birçok çalışma hayata geçirilirken özellikle kadın duyarlığıyla sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 yıllık yaşlı evleri deneyiminin ardından, Türkiye'nin ilk Yaşlı Meclisi'ni de kurdu. Belediyeden bağımsız, kendi içinde bir karar mekanizması bulunan Yaşlı Meclisi, 60 kişiden oluşuyor. Eşit sayıda erkek ve kadın üyenin olduğu meclis, seçimlerini de yaptı. Başkan, başkan yardımcıları ve komisyon üyelerini belirledi.

"Muratpaşamız güzelleşiyor"

Muratpaşa Belediyesi, tüm bu çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı'na da kabul edilirken Başkan Uysal da Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi'ni ziyaret edip kıdemli kent sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlı Evi bahçesinde, çay eşliğinde yapılan sohbetin ardından Başkan Uysal, kıdemli kent sakinlerini kurduğu Türk sanat müziği koro çalışmalarına katıldı. Çalışmayı ilgiyle takip eden Uysal, verilen arada “Muratpaşa'mız sevgi dolu bir yer. Sizler burada sevgi, saygı, bilgelik üretiyorsunuz. Güzel şeylerle, sanatla uğraşıyorsunuz. Birbirinize sarılıyorsunuz Muratpaşa'mız böylece güzelleşiyor” diye konuştu.