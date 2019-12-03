KİGGEM'de girişimci kadınlara e-ticaret kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM), kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik ücretsiz E-Ticaret Kursu verecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı KİGGEM, Antalya'da ekonomik faaliyette bulunan ya da bulunmak isteyen kadınların iş yetkinliklerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. KİGGEM, bu kapsamda girişimci kadınların, internet ortamında ürün ve hizmetlerini müşterilere ulaştırma ve pazarlamaya yönelik E-Ticaret kursu açıyor.

Ücretsiz ve sertifikalı

E-Ticaret konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm kadınlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ndeki kurslara katılabilecek. Ücretsiz verilecek olan kurs sonunda Mille Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. KİGGEM bünyesinde açılacak E-Ticaret Kursu ile girişimci kadınlar internet doğru ve verimli kazancın kapılarını aralayabilecek.

16 aralık'ta başlıyor

E-Ticaret Kursu; 16 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020 tarihleri arasında, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 09.00-12.00 saatleri arasında Atatürk Parkı içinde KİGGEM binasında gerçekleşecek.