Kılıçdaroğlu: "Denetimden korkmayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı belediyelerinin hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığını savunarak, "Denetimden çekinmeyiz, korkmayız. Ön yargılı denetim olmamalıdır. Ön yargılı denetim, olmayan bir olayı olmuş gibi yapıp belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Bütün engellemelere rağmen arkadaşlarım görevlerini yapıyorlar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle 45 ayda hayata geçirdiği 80 projenin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. "Antalya ikinci yüzyıla hazır" başlığıyla Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, ‘Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları eşliğinde kürsüye çıktı. Gençlerin ‘iktidar, iktidar' sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, “Az kaldı, az kaldı arkadaşlar merak etmeyin” diye cevap verdi.

"Millet İttifakı 6 ay sonra maratonu bitirecek"

Yerel seçimlerden önce ‘sakın ha oy vermeyin, oy verirseniz sosyal yardımlar kesilir, oy verirseniz asla yardım alamazsınız' gibi akıl dışı propagandalar yapıldığını savunana Kılıçdaroğlu, "Milletimiz 11 büyükşehir belediyesini iktidara taşıdı. Bunlar Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Altını çizdim. Hizmeti veriyorlar, hiçbir yardım kesilmedi. Tam tersine sosyal yardıma ihtiyaç duyan yardımlar çok daha fazla oldu ve insani boyutlarda oldu. Sağ elin verdiğini sol el görmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerden önce süt dağıtacağını söylemişti. Bir gün efendim 'Hani süt dağıtma sözü vermiştiniz nerde sütler' diye eleştiri gelmişti. Oysa aylardır süt dağıtılıyordu ama kimsenin yoksulluğu afişe edilmiyordu. Fakirlik bir kader değildir. İş imkanı vermiyorsunuz, insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç. Sosyal yardım yapılırken de onların onurunu, kimliğini korumak zorundayız. Aile Destekleri Sigortası, Millet İttifakı'nda göreceksiniz altı ay sonra maratonu bitirecek, iktidar olduğunda bu sigorta gelecek, hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Para kadının banka hesabına yatacak ve aylığını çekecek. Onun yoksul olduğunu sadece sosyal devlet bilecek. Bunların yaptığı tüm ayıpları sonlandıracağız. İnsani boyutlarda, sosyal devletin gerektiği boyutta sosyal yardımları gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

"Denetimden korkmayız"

Millet İttifakı belediye başkanlarının çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Birilerinin başkanlarımızın çalışmalarını hazmetmediğini de biliyorum. 'Nasıl olur da bu kadar müfettiş gönderiyoruz, nasıl olur da bu kadar paralarını kesiyoruz, nasıl olur da bu kadar engelleri çıkartıyoruz ama belediye başkanları yine projeler oluşturuyor'. Oluştururlar beyefendi, oluştururlar. Senin belediye başkanlarından da bizim belediye başkanlarından da haberin bile yok. Çalışıyoruz, üretiyoruz” dedi.

Bir belediye başkanının sözleri üzerinden konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, “200'ün üzerinde müfettiş gelmiş, beş yıl dolmamış 200'ün üzerinde. Dedim ki başkana, ‘Yer ayırın, makam ayırın gelsinler orada otursunlar. Ankara'ya gitmelerine gerek yok, burada kalın, 365 gün denetim yapın.' Denetimden çekinmeyiz, korkmayız. Ön yargılı denetim olmamalıdır. Ön yargılı denetim, olmayan bir olayı olmuş gibi yapıp belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Her şeye rağmen bu ülkede namuslu hakimler var. Önüne dosya düştüğü an belediye başkanının hakkını teslim ediyor. Bütün engellemelere rağmen arkadaşlarım görevlerini yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.

"6 liderin tek hedefi var; bu ülkeye demokrasiyi getirmek"

6'lı masada 6 lider bir arada olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “6 liderin tek hedefi var; bu ülkeye demokrasiyi getirmek. Bu ülkeye huzuru, barışı, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman barış ortamını sağlamış oluruz. Demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacak, insanlar ifadelerini özgürce ifade edebilecek. Demokrasiden başladık, bizi bir araya getiren temel kavram demokrasidir. Bütün gelişmiş ülkelerin demokrasisi gelişmiş ülkelerdir. Biz demokrasiyi geliştireceğiz, kaynakları verimli kullanacağız” diye konuştu.

"Pazar olmak istemiyoruz"

“Güçlü bir Türkiye gelecek" diye devam eden Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte dünyaya haykıracağız. Ey dünya seninle rekabet etmeye geleceğiz, rekabet edeceğiz, çünkü bir katma değeri yüksek ürün üreteceğiz, sizin pazarınız olmayacağız diyeceğiz. Cep telefonlarının hiçbiri Türkiye'de üretilmiyor. Biz katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı konumundayız. Biz pazar olmak istemiyoruz, üretmek istiyoruz. Bununla dünyaya meydan okumak istiyoruz. Satıp kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Üniversiteleri gerçek alamda üniversite yapacağız, bilgi üreten üniversiteler yapacağız. O nedenle ABD'ye gittim, o nedenle MIT'ye gittim, dünyanın bir numaralı üniversitesi teknoloji konumunda. İngiltere'ye gittiğimde vatandaşlık için aranan koşullar, dünyanın en önemli 20 üniversitesinden kim mezun olursa olsun İngiltere'ye geldiğinde vatandaşlık veriyorlar. Bizde ise ne olursan ol, 400 bin dolarlık daire aldın mı sana vatandaşlık veriliyor. Onların dünyaya bakışına bakın, bizimkine bakın. Biz bugünleri yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Umutsuz olmayın"

Gençlerin geleceği yurt dışında değil, ülkesinde arayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Burada üretecekler, çalışacaklar, emeklerinin karşılığını alacaklar. Gençlerin neden yurt dışına gitmek istediğini araştırdık. İki temeli var. Gençler özgürlük istiyor, özgürce düşüncelerini ifade etmek istiyor, sanat ve kültürün yaşamının bir parçası olmasını istiyorlar. Bu asgari ücretle ne ev ne otomobil alabilirim diyor. Ama Almanya, Norveç, Kanada'ya gitsem hem ev hem otomobil alırım diyor. O zaman bana bu ülke ne veriyor diyorlar. O gençlerin tamamına sesleniyorum, asla umutsuz olmayın. Düşündüklerinin hepsini 6'lı masadaki her lider düşünüyor. Bunların tamamını Türkiye'de hayata geçireceğiz. Mutlu, huzurlu, yaşanacak, imrenilecek bir Türkiye'yi hep birlikte hayata geçireceğiz” açıklamalarında bulundu.

"Belediyeye aktarılsın"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. Kentteki konaklama vergisi gelirinin belediyelere aktarılmasını isteyen Başkan Böcek, hizmette siyaset yapmadıklarını, kimseyi ötekileştirmeden engellemelere rağmen pes etmediklerini, çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Günü geçmiş borcumuz yok"

Bir gün olsun bahanelere sığınmadan sadece ürettiklerini kaydeden Böcek, “6 milyar 950 milyon lira ile Türkiye'nin en borçlu belediyesini devraldık. İlk iş kaynakları doğru kullandık, israfa son verdik. Ranta değil halkın yararına olan projelere devam ettik. Çözümün bir parçası olduk, doğru projeleri tamamladık. Günü geçmiş kimseye borcumuz yoktur” dedi.

Böcek, 16 kilometrelik Konyaaltı-Varsak 4. etap ve 23 kilometrelik Konyaaltı-Kundu 5. etap raylı sistem projelerinin ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Böcek'in adayı Kılıçdaroğlu

Başkan Böcek, “Gönlümüz Altılı Masadan sizi cumhurbaşkanı görmek. Meral ablamı da başbakan olarak görmek istiyoruz. Altılı masanın kararına saygı duyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek ve diğer protokol üyeleri eserlerin açılışını gerçekleştirdi.