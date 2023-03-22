Kılıçdaroğlu, depremzedelerle yemek yedi

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Nurdağı'nda kurduğu çadır ve konteyner kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi. Çalışmalar hakkında Başkan Muhittin Böcek'ten bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlarla yemek yedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Nurdağı ve Islahiye'deki çalışmaları hakkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, çadır ve konteyner alanında incelemelerle bulundu. Başkan Böcek, bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı sosyal, tarımsal ve teknik hizmetlerle ilgili brifing verdi.

“İnsani ihtiyaçları karşılıyoruz”

Bölgede, yıkılan, acil yıkılacak, ağır orta hasarlı bina sayısının 5 bin 825 olduğunu belirten Başkan Böcek, “Bu bölgede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 14 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. 270 bin hektar tarım alanı var. Afet koordinasyon merkezimiz, aşevimizle insanların günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Bütün araç gereçlerimiz burada. Depremzede kardeşlerimize kuaförlük dahil tüm günü birlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız için iki tane kreş açtık. Öğrencilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla kitaplar getirdik. Depremzede kardeşlerimize psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık desteklerimiz sürüyor. Tohum, gübre, yem ve veterinerlerimizle aşılama desteğimiz devam etmektedir” diye konuştu.

Depremzedelerle yemek yedi

Çadırları ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, depremzedelere geçmiş olmuş dileklerini ileterek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, çocuklara oyuncak ve kitap seti dağıttı. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sabit aşevinde yemek sırasına girerek, depremzedelerle birlikte yemek yedi, Çocuklara yakın ilgi gösteren Kılıçdaroğlu, bir çocuğa Atatürk'ün nutuk kitabını hediye ederek, imzaladı.

“Yaraları hep birlikte saracağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabrini ve daha sonra şehitlerimizin mezarlığına gittik. Daha sonra Millet Buluşmasını gerçekleştirdik. Nurdağı ve İslahiye ilçemizde 15 Şubat itibarıyla görev verildi ve hemen çalışmalara başladık. Burada aşevimizi ve fırınımıza açtık. Halkın talepleri doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yaptık”.