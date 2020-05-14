Kılıçdaroğlu, Konyaaltı'ndaki hayvancılık hakkında bilgilendirildi

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı online toplantıda Konyaaltı Belediyesi'nin hayvancılık alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur eski CHP Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, farklı il ve ilçelerin veteriner hekimleri odaları başkanları, veteriner hekim belediye başkanları, veteriner hekim belediye başkan yardımcıları, üniversitelerin veterinerlik fakültesi öğretim üyelerinin yer aldığı ‘Ülke hayvancılığı ve veteriner hekimlerin sorunları' konusunda online toplantıda ilçedeki hayvancılığı anlattı.

Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediyesi'nin hayvancılık alanında yaptığı çalışmaları tek tek anlattı. Konyaaltı'nda 19 mahallenin kırsal alanlarda yer aldığına dikkati çeken Saygılı, “Belediye Başkanımız Semih Esen ile birlikte yaylalarda yaşayan göçerlerin sorunlarını yerinde dinledik. Göçerlerin yaşamına dokunmak ve üretimlerini sürdürmelerini desteklemek için bir dizi proje hazırlayarak hayata geçirdik. Tarım Bakanlığı'nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesi üreticiye büyük bir yük oldu. Belediye olarak Tarım İlçe Müdürlüğü ile bir protokol düzenleyerek, programlı aşı ve küpelerin ücretleri belediyemizce karşılandı ve karşılanmaya devam edecek” dedi.

Mera Islah Projesi

Mera Islah Projesi hazırladıklarını aktaran Muammer Saygılı, “Doyran Mahallemizde uygulanacak proje kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet ‘Mobil Prazit Banyoluğu' alacağız. Yaylalarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yapıyoruz. Yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlamak amacıyla 50 adet otomatik yemlik alarak üreticiye dağıtacağız. Hayvanlar için gölgelik yapacağız. Göçerlere mobil jeneratör alınması ve damızlık hayvan temini noktasında destek olacağız. Bu çalışmalarla bölgemizde hayvancılığın gelişmesi ve sürdürebilir olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Saygılı, “39 mahallemizde hayvanseverlerle toplantı yaparak, mahalle temsilcileri oluşturduk. Sokak hayvanlarının hastalık, kısırlaştırma, toplama, besleme ve yerine bırakma konusunda mahalle temsilcilerimizle ortak çalışıyoruz. Covid-19 dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarımızın beslenmesi noktasında belediye ekiplerimiz ve mahalle temsilcilerimizle Kaymakamlıktan serbest dolaşım kartı çıkartarak, sokak hayvanlarımızın beslenmesini sağladık. Belediye Başkanımız Semih Esen'in bizlere verdiği destekle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki saat süren toplantıda konuşmacıları tek tek dinleyerek, sorunları not aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü noktasında gereken kamuoyunun oluşmasını sağlayacaklarını söyledi.