Kılıçdaroğlu: “Provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimizi üzdü”

Erzurumlular dadaştır, bu işlere girmezler, insanları severler. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimizi üzdü. Erzurum böyle değil, bir avuç kişi yaptı." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Hiç kimse ile kavga etme niyetlerinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin yaşam tazı siyasete konu olmayacak. Dünyanın en güzel kentlerinden birisinde yaşıyorsunuz. Bazı temel noktalara değineceğim; şöyle bir laf ediyorlar: ‘Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz gelecek Rusya ile kavga edecek ve Rusya'dan turist gelmeyecek.' Barıştan ve huzurdan daha güzel ne olabilir. Herkes turist olarak elini kolunu sallayarak bizim ülkemize gelecek. Bizim kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Buraya Rusya'dan turist olarak gelen herkesin başımız üzerinde yeri var. Her seferinde daha fazla turist gelecek. Kimse endişe etmesin, belediye başkanlarımızın yaptığı yardımlar tam 4 kat arttı. Söyledikleri bir şey daha var: ‘Terör örgütleri ile işbirliği yapacak.' Bizim iki kırmızı çizgimiz var, biri bayrağımız diğeri de vatanımız. Bayram ve vatan bizim için vazgeçilmezimizdir” diye konuştu.

"Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimizi üzdü"

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bay Kemal'in sözü var en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Suriyeli turist olarak gelebilir. Onları kendi ülkelerine uğurlayacağız. Ben saraylarda oturmayacağım. Birleşe birleşe kazanacağız. Sandığa giderek oyumuzu kullanacağız. Gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar, her birimiz dikkatli olacağız. Provokasyonlara karşı dikkatli olacağız. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalıdır. Her birimiz sükûnetle bakmalıyız. Toplumu birbirine tahrik etmek istiyorlar. Hiç endişe etmeyin Sinan Ateş'in katillerini yakalayacağım. Gerginlikten kaçınacağız, germek istiyorlar. Erzurum milli kurtuluş mücadelemizin en önemli kentlerindendir. Erzurumlular dadaştır, bu işlere girmezler, insanları sever. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimizi üzdü. Erzurum böyle değil bir avuç kişi yaptı. Bayram havasında gideceğiz sandıklara, biz yeniden demokrasi getireceğiz. Çocuklar twit attığı zaman anneleri babaları uyarmayacak. Beni en rahat eleştireceksiniz ben sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız.”

"Huzuru ve kardeşliği ya getireceğim ya getireceğim"

Belediye başkanlarının başarıları ile gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Sözüm söz bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin elektriği ve doğal gazı kesilmeyecek. Huzuru ve kardeşliği ya getireceğim ya getireceğim. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharlar getireceğiz, bu ülkede beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu hepimiz göreceğiz” sözlerine yer verdi.

"Vatandaşımızın menfaatine olan tüm projelerimizi tamamladık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek ise konuşmasında, “Beni Torosların evladı diyerek bağrınıza bastınız. Allah'ıma şükürler olsun ki ben de sizi hiç mahcup etmedim. Bizim için, personelin maaşını bile ödeyemez, sosyal yardımları keser, iş yapamaz dediler. Bütçesine göre Türkiye'nin en borçlu belediyesinde çalmadan çaldırmadan hem borçları ödedik hem de kimseyi ötekileştirmeden, vatandaşımızın menfaatine olan tüm projelerimizi tamamladık. Seçimlerde ne söz verdiysek fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bugün belediyemizin, hiçbir kurum kuruluşa, emekçi arkadaşlarımıza günü geçmiş borcu yoktur. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak, dünyamızı ve ülkemizi sarsan pandemi, cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, seller, depremler, ekonomik kriz ve tüm engellemelere rağmen; halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük, çalıştık ve ürettik. Şimdi de millet ittifakı olarak Türkiye cumhuriyeti için tarihi bir seçime giriyoruz” dedi.

"Yine yapamaz, edemez diyorlar, yaptıklarımızı görmezden geliyorlar"

Başkan Böcek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Yine yapamaz, edemez diyorlar, yaptıklarımızı görmezden geliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar. Varsın desinler. Benim Antalyalı hemşehrilerim bu yalanlara inanmaz. Biz bu filmleri çok gördük. Boy boy resimlerini asıp 2. etap raylı sistemi biz yaptık diyorlardı. Biz seçimi kazandığımızda, 379 milyon yapım bedelini derhal bizden tahsil ettiler. Arıtma tesislerini de biz yaptık diyorlar. Hem Serik'te hem Kemer'de atık su gelirlerimiz karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptırıyoruz. Gelirleri vermezseniz yapmayız, dediler. Biz de protokol yaptık, yani bir nevi müteahhitlik sözleşmesi gibi. Dolayısıyla arıtma tesislerini Antalyalıların parasıyla biz yaptırıyoruz biz. 21 yıldır her seçim öncesi Antalya'ya hızlı tren getiriyoruz, dediler. Hani nerede? Elinizden tutan mı var? Hala neyi bekliyorsunuz?”