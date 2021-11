Kılıçdaroğlu: “Taşıt alım vergisini ve motorlu taşıtlar vergisini belediyelere devredeceğim”

Antalya'da konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Otopark kimin sorumluğunda? Belediyelerin. Güzel. Vatandaş şikayet eder neden otopark yapmadın diye. İyi de taşıt alım vergisini kim alıyor? Motorlu taşıtlar vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet alıyor. Sözüm söz bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları"na konuk oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanı ve ilçe başkanı ile partililer eşlik etti. Konuşmasına ulaşım esnafının sorunlarına değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Bir sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanı dinlemek zorundasınız. Masa başında oturup sorunu çözemezsiniz. Sonra çözüm üreteceksiniz. Ürettiğiniz çözümü de konuşacaksınız. Devleti yönetenler sırça köşkte oturup ben sorunu çözeceğim dediği anda o sorun çözülmez. Bir sorun var. Çözüm yolu belli mi? Evet belli. Devlet yönetiminde var olan bir sorunun çözümü için top birisinden diğerine atılmaz. Sorunun çözümü için kararlı olacaksınız. Devletin imkanlarını kullanacaksınız. O zaman sorun çözülür. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle ve bilgi ile çözülür. Ve en önemlisi deneyim ile çözülür. Elin oğlu çözüyor da biz neden çözemiyoruz" dedi.

“Ücretsiz taşınacaksa bunun ücretini birisi verecek”

Pandemi döneminde bazı meslek sektörü çalışanlarının toplu ulaşımda ücretsiz taşındığını belirten Kılıçdaroğlu, “Evet taşıyalım diyorsunuz. Taşımayız deseniz size bir de ceza yazarlar. Kardeşim iyi de bunun parasını kim verecek. Birisinin bunun parasını vermesi lazım. Ankara, İstanbul için otobüs başına bin 333 TL. Diğer büyükşehir belediyeleri için biner lira. Büyükşehir olmayan iller için de 800 TL ödenecek. Sanki diğer illerde mazot çok ucuz. Akıl alacak şey değil. Sosyal devlet dediğiniz gelir dağılımını dengeli sağlayan devlettir. Devlet bunu ücretsiz taşıyacağım diyorsa, parasını ben vereceğim anlamına gelir. Ücretsiz taşınacaksa bunun ücretini birisi verecek. Türkiye'nin neresinden olursa olsun bedel ödenir. 22 bin özel halk otobüsü var. Halk için çalışıyorsunuz. Hayatın her kesimi sizden yararlanıyor. Çok değerli bir hizmet yapıyorsunuz. Sizin bugüne kadar bir sahibiniz olmadı. Esnaf bakanlığı kurulsun dediniz. Bunu biz pandeminin başında dedik. Kesinlikle esnaf sahipsizdir. Esnaf derdi varsa nereye başvuracak belli değil. Bir esnaf bakanlığının olması lazım. Derdin var kime anlatacaksın? Esnafın kuralları var. Sıradan bir alan değildir. Bir dayanışma kültürü var” diye konuştu.

“Sözüm söz; bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim”

Esnaf dayanışmasının olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu son derece değerlidir. Bunu yaptığımız zaman esnafımız daha güçlü olacak. Devletimiz de güçlü olacak. Parası olan gider bir tır ve kamyon alabilir. Planlı bir devlette kaç kamyona kaç tıra kaç halk otobüsüne ihtiyaç var bunun belirlenmesi lazım. Bir plaka enflasyonun olmaması lazım. Plaka sizin kıdem tazminatınızdır. Dolayısı ile oraya sınırlama getirilmesi lazım. Siz de dillendirin. Sizin bir gelecek güvenceniz yok. Hak edişler zamanında ödenmiyor. Ödenmesi lazım. Belediye başkanlarının da büyük sıkıntıları var. Belediye başkanlarına talimat verdim hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kreşler yapılacak çocuğun karnı doyacak, arkadaşları ile oynayacak. Akşam annesi gelip alacak. Biz haktan yana halkın bütün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Otopark kimin sorumluğunda? Belediyelerin. Güzel. Vatandaş şikayet eder neden otopark yapmadın diye. İyi de taşıt alım vergisini kim alıyor? Motorlu taşıtlar vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet alıyor. Sözüm söz; bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim. Belediyelere devrettiğim zaman finansman bu iki kaynaktan sağlanacak. Bütün belediyelere verildiği zaman sorun da çıkmaz” dedi.

“Bu söylediklerim tamamı o kanun teklifinde yer alacak”

En çok yük bindirilen esnaf grubunun otobüsçüler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Bu düzen değişecek. Bunu değiştireceğiz. Biz bir kanun teklifi hazırlayacağız. Bu söylediklerim tamamı o kanun teklifinde yer alacak. Bunun başkanlarımıza göndereceğiz. Bu işi yapan arkadaşlar olarak gelin bakın diyeceğiz. Benzer kanun teklifi de gelirse zaten destekleyeceğiz. Bu konuda emin olunuz. Alacağınız ve yenileceğiniz bir araçta KDV olmayacak. Destek ödememelerinde CHP'li 11 büyükşehir belediyesi olarak ortak bir uygulama olacak. Yeniden değerleme oranı üzerinde bir öneri geldi. Kanun teklifimizde bu da olacak. Bizim vereceğimiz kanun teklifini destekleyin, hükümete de çağrı yapın, onlar da getirirse ona da destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kimse devletin zor duruma düşmesini istemez”

“Türkiye'de uygulama birliği yok diye arkadaşlarımız ifade ettiler. Her belediyede ayrı bir uygulama var. Bunun da değişmesi lazım. Sizin bir kanuna ihtiyacınız var” diyen Kılıçdaroğlu, “Kimse devletin zor duruma düşmesini istemez. Kanun ve yönetmelikte pek çok şey düzenlenecek. En geç 1 ay içerisinde hazırlayacağız. Bu konuda deneyimli arkadaşlarımız var. Siz uygun gördüğünüz anda bunun teklifini vereceğiz. Bizin teklife oy vermezlerse onlar getirsin. Eğer siyaset kurumu sorunu çözerse toplumda saygınlık kazanır. Siyasette sorun var çözüyorsan başımın üstüne yerin var. Her şey değişecek. Ülkeye barışı, huzuru getireceğiz. İnanç, etnik kimlik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Her sosyal kimliğin içerisinde her inançtan her kimlikten vatandaşlarımız var. Var olan sosyal kimliklerin sorunlarını onlar ile çözeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek bir sorunu yok” şeklinde konuştu.

“Ve şükürler olsun dimdik ayaktayız sizlerle beraberiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Tabii ki geçen yıl bu vakitler iki gün önce yoğun bakımdan çıkmıştım. Ve şükürler olsun dimdik ayaktayız sizlerle beraberiz. Bu çalıştayımızın da güzel geçmesini diliyorum. Ben hep şoför, arkasında devlet sırrı konuşulacak adam demiştim. Ayrıca bugüne kadar dün olduğu gibi bugün de yarın da ulaşım esnafımıza hep sahip çıktım, sahip çıkmaya da devam edeceğim. Ulaşım konusunda tüm tarafları dikkate alıyoruz. Herkesin hakkını koruyan sürdürülebilir bir ulaşım için çalışıyoruz. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar pandemi koşulları akaryakıta gelen zamlar, araç sayısında yaşanan artış, kentimize olan göçler ve nüfus artışı kentimizde ulaşımı olumsuz etkileyen önemli sebeplerdendir.”

“Özel araç kullanma talebi önemli oranda artmıştır”

Pandemi dönemi ve pandemi sonrasında taşınan yolcu sayısı hakkında da açıklama yapan Böcek, “Ekim ayında 2019'da 10 milyon 829 bin 115 yolcu taşınırken, pandemi dönemi 2020'de 5 milyon 608 bin 754 yolcu taşındı. Yarı yarıya yolcu azalmıştır. Görüldüğü gibi toplu taşımada yolcu sayısı yarıya düşmüş olup, aynı şey raylı sistem için de geçerlidir. Özel araç kullanma talebi önemli oranda artmıştır. Bu durum ulaşıma büyük bir yük getirmiştir. Motorlu araç sayısı bakımından Antalya Türkiye'de dördüncü sırada, motosiklet sayısı bakımından İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Koşullar ne olursa olsun tüm zorluklara rağmen hiçbir bahane üretmeden ulaşım konusunda tüm engelleri aşarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut yedi ilçeyi kapsayan ulaşım ana planı 19 ilçenin tamamını içerecek şekilde planlamamızı yaptık. Konuyla ilgili ulaşım çalıştayını 76 kurum ve kuruluşun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplam 41 kavşak düzenlemesi yaptık” dedi.

“Sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız”

Toplu taşıma araç kapasitesi hakkında bilgi veren Böcek, “Ekim 2021 itibarıyla belediyemize ait 197 adet toplu taşıma esnafına ait 436 adet olmak üzere toplamda 633 adet lastik tekerlekli araç ile hizmet vermeye devam edilmektedir. Ayrıca üç farklı nostaljik tramvay sistemi ile toplu taşıma hizmeti de verilmektedir. Bugün siz ulaşım emekçilerinin fikir ve önerilerini almak için bir araya geldik. Sizlerin sorularını ve sorunlarını dinleyeceğiz. Sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız. Ortak akıl ve sorunları beraber çözüm üreteceğiz. İktidara tabii ki hep birlikte geleceğiz. Hepinizin desteğiyle geleceğiz. Biz her zaman esnafımızın yanında olacağız. Destek olacağız tabii ki sizlere de destek olacağız” açıklamasını yaptı.