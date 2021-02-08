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Kilitlediği aracın içinde kendini silahla vurdu

Antalya’da yeni nişanlanan bir kişi, arkadaşlarına ‘kardeşim size emanet’ diyerek kendini otomobile kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı.

Antalya'da yeni nişanlanan bir kişi, arkadaşlarına ‘kardeşim size emanet' diyerek kendini otomobile kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı. Ağabeyinin yaralandığını gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi.


Olay, 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. (36), otomobilini arkadaşının olduğu yerde durdurup kendini otomobile kilitledi. Ardından yanındaki silahı karnına dayayan Erhan A., arkadaşına, ‘kardeşim size emanet' dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan Erhan A., ardından otomobilin kapısını kendi açarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağabeyini yaralı görünce ambulansa girdi


Erhan A. ambulansla hastaneye kaldırılacağı sırada olayı duyup gelen kardeşi, ağabeyini kanlar içerisinde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeşi çevredekiler ‘ambulansı oyalama' sözleriyle ikna etti. Ambulanstan indirilen genç, baygınlık geçirip yere yığıldı ve uzun süre gözyaşı döktü. Genç yakınlarının yardımıyla ayağa kaldırılırken, yeni nişanlandığı öğrenilen yaralı tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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