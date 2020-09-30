KİM, Ağustos ayında 3355 sorunu çözüme kavuşturdu

Kepez Belediyesi'nin 7 gün 24 saat ilçe sakinlerinin yardım çağrılarına cevap veren Kepez İletişim Merkezi (KİM), 2020 yılının Ağustos ayında 3 bin 355 sorunu çözüme kavuşturdu.

Vatandaşlardan gelen talepleri, hızlı bir şekilde belediyenin ilgili birimlerine iletme görevini üstlenen KİM, belediye ile vatandaş arasında kurduğu köprüyle 2020 yılının Ağustos ayında 3 bin 355 sorunun çözüme kavuşturulmasını sağladı. Kepez İletişim Merkezi'ne gelen en çok talebi ise Covid-19 salgını nedeniyle gıda yardımı ve pozitif vakaların ikamet ettiği binaların ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon edilmesi talepleri oluşturdu. Taleplerin yüzde 40'nı yol, temizlik, park istekleri takip etti.

KİM nasıl çalışıyor?

Kepez'in 68 mahallesinden 7 gün 24 saat ihbar alan KİM, talepleri belediyenin ilgili birimlerine aktarılmasına sağlıyor. İlçe sakinlerinin, 7-24 istek, talep, öneri ve şikayetleri Kepez İletişim Merkezi'nin 0555 024 07 07 nolu telefonuna mesaj olarak düşüyor. Talebi alan merkez, ortalama 40 saniye içerisinde vatandaşa talebinin alındığına dair bilgi notunu iletiyor. Merkez, vatandaşın talebini Kepez Belediyesi'nin ilgili birimlerine bildiriyor. İlçe sakinleri; istek ve talepleriyle ilgili maksimum 24 saatte, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ilgilendiren ancak yapım aşaması gerektiren işlerde ise maksimum 72 saat içinde bilgilendiriliyor. Kepez İletişim Merkezi, sorunun çözümü noktasında ise aşama aşama başvura da bulunan vatandaşı konuyla ilgili olarak bilgilendiriyor. Sosyal medya hesaplarından gelen talepleri de cevaplayan KİM, Belediye'nin 310 58 58 numaralı hattına hafta içi 17.30'dan sonra ve hafta sonları da gelen tüm talepleri de cevaplandırıyor.