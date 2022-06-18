Kimliğini kaybeden genci sınava polisler yetiştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği binaya geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenciyi sınava polis yetiştirdi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan ya da kimliğini unutan öğrenciler, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sınavlarına yetiştirildi. Sınavın başlamasından kısa bir süre önce 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokuluna gelen ve kimliğinin yanında olmadığını fark eden Mehmet Baran Aker isimli gencin yardımına okulda görevli polisler koştu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, Aker'i araçla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek, geçici kimlik belgesi çıkarıldıktan sonra sınava yetiştirdi. Kimliğini bulamayınca sınava giremeyeceği için korktuğunu belirten Mehmet Baran Aker, kendisini sınava yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.