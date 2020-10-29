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Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi

Yerli savaş gemisi TCG Kınalıada korveti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde demirlendi.

Yerli savaş gemisi TCG Kınalıada korveti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde demirlendi.


Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemisi TCG Kınalıada Korveti, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yapımına 2015 yılında başlanan ve 2019 yılında hizmete giren TCG Kınalıada (F-514), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konyaaltı Sahili açıklarında demir aldı. Kınalıada, dünyaca ünlü sahilde gösterişli görünümüyle dikkat çekiyor.

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