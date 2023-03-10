Kira gelirlerinin vergi beyanı başladı

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan beyannamelerin, hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden verilebileceği bilgisini paylaştı.

Hazır Beyan Sistemi mükelleflere hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkânı sunduğunu söyleyen Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, isteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek veya Antalya'daki Terracity, Özdilek ve 5M Migros alışveriş merkezlerinde bulunan beyan kabul masalarından beyannamelerini verebileceklerini söyledi. Karayılan, hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanların da yararlanabildiğini, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydının otomatik olarak açıldığını hatırlattı.

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2022 yılı için 9 bin 500 TL'si gelir vergisinden istisna edildiğine dikkat çeken İlhan Karayılan ,"Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2022 yılı için belirlenen 9.500 TL istisnadan yararlanılamayacaktır" dedi. Mükelleflerin hazır beyan sistemine giriş için hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden kullanıcı girişi ya da E-Devlet Yöntemi ile veya İnteraktif Vergi Dairesinden giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini belirten Karayılan sistem üzerinden beyanname verilme şeklini şöyle açıkladı: “Mükelleflerimiz sisteme giriş yaptıklarında Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu vb.), bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre hazırlanmış olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ekrana yansıtılmış olarak görmektedir. Mükelleflerimiz beyanname üzerinden gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirimler vb. eklemeleri yaparak onayladığında, beyanname elektronik ortamda kayıtlara alınıp; tahakkuk eden vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir. Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergisinin 1. taksitini 31 Mart 2023 tarihine kadar, 2. taksitini Temmuz ayı içerisinde yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden 'Anlaşmalı Banka Kartı Kredi Kartı ile Ödeme' bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir. Diğer gelir türleri olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç türleri için de beyan dönemidir. Bu tür gelir kazanç sahibi mükelleflerimiz için de elde ettikleri 2022 yılı gelir tutarlarının beyan edilmesi gerekmektedir"