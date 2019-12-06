Kiralık araçla gece hırsızlık ve kapkaç, cezaevinde son buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları araç ile geceleri hırsızlık ve kapkaç olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

Bir kişinin eşi ile birlikte yürüdüğü sırada üzerinde plakası olmayan ve içerisinde 3 erkek şahsın bulunduğu aracın yaklaşarak elindeki çantanın alındığı ihbarı üzerine Manavgat Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Kapkaç olayında kullanılan ve üzerinde plakası olmayan beyaz renkli aracın plakasını tespit eden polisler, aracın C.K tarafından kiralandığı bilgisine ulaştı.

Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, kapkaç olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler C.K, H.K ve F.A yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları araç içinde yapılan aramada, 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet siyah bant rulosu, 1 adet el testeresi, 1 adet demir kesme testeresi, 2 adet powerbank, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 1 adet maket bıçağı, 1 adet tornavida, 1 adet kompresör ve 1 adet demir levye ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde daha önceki tarihlerde gerçekleştirmiş oldukları olayları da itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin kiraladıkları araçla Manavgat ilçe merkezinde gezdiklerini, gece saatlerinde inşaattan bakır elektrik kablolarının çalınması , Camii inşaatından 1 adet demir kaynak makinesi, 1 adet Spiral kesme makinesi ve 1 adet Elektrikli el matkabının çalınması, iş yerinden 1 adet zeytin paketi ve 1 kavanoz çikolatanın çalınması olaylarını gerçekleştirdikler tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde Kavaklı Camii'nden ve inşaattan çaldıkları malzemeleri Manavgat Sanayisi Hurdacılar Sitesinde faaliyet gösteren hurdacıya iş 500 TL karşılığında sattıklarını söylediler. Malzemeleri satın alan hakkında “Suç Eşyasını Satın Almak” suçundan adli işlem yapıldı ve aramalarda elde edilen çalıntı malzemeler muhafaza altına alındıktan sonra müştekilerine teslim edildi.İşlemlerinin tamamlanmasından sonra adli mercilere sevk edilen şüpheliler H.K, F. A ve C. K tutuklanarak cezaevine gönderildi.