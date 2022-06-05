İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Kumköy turizm bölgesinde tatil yapmakta olan İngiliz çift Robert Dickson ve Nicola Dickson, kiraladıkları motosikletle Ilıca istikametinden Kumköy turizm bölgesi istikametine seyir halindeyken, motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Motosikletten yola savrularak hafif yaralanan İngiliz çift, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.