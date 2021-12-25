Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı otelin demirbaşlarını çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda televizyon, ses kolonu, spot ışık, ahşap masa ve sandalyeler ele geçirildi.

Yavrudoğan Mahallesinde faaliyet gösteren otelin sahibi İ.S.A.'nın oteli kiralayan şirket tarafından otele ait demirbaş malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde çalınan demirbaş malzemelerin Yayla ve Aşağıpazarcı Mahallelerinde E. K. isimli şahsın evinde ve iş yerinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 27 adet televizyon, 3 adet ses amfisi, 3 adet büyük ses kolonu, 24 adet çeşitli ebatlarda led spot ışık, 6 adet ahşap masa, 12 adet ahşap sandalye, 16 adet sandalye, 1 adet sanayi tipi fritöz ve 1 adet sanayi tipi tost makinası ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E. K., gözaltına alındı.