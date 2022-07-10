Kırcami parselasyon planları askıya çıktı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi 8 mahallenin tamamı ve 2 mahallenin de belli bölümünü içeren bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de parselasyon çalışmasını tamamladı. Planlar, 8 Temmuz Cuma itibariyle askıya çıktı, askı süresi 6 Ağustos'ta sona erecek.

Antalya'da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami'de Muratpaşa Belediyesi, parselasyon çalışmasını tamamladı. Parselasyon planları Muratpaşa Belediyesi'nde 8 Temmuz Cuma günü itibariyle askıya çıktı. Planlar, 6 Ağustos'a kadar askıda kalacak. Askı süresinin tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediye encümenleri, muhtemel itirazları değerlendirecek. Parselasyonun kesinleşmesiyle birlikte planlar, tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek.