Kırcami parselasyon planları Kadastro'ya gönderildi

Uysal, “Kırcamili komşularımızın tapularını alabilmesi için bin 300 kadastro parseline ilişkin işlem dosyasını Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım Mahalleleri'nin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahalleleri'nin bir kısmını içeren Kırcami bölgesi imar planları hakkında yerel mahkemenin iptal kararının üst mahkemece bozulmasının yeni yılın en sevinçli haberi olduğunu söyledi.

Kararın Kırcamililere ve Antalya'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Uysal, “Bu karar, Muratpaşa Belediyesi olarak 5 yıldır geceli gündüzlü, Antalya'nın bu kanayan yarasını durdurmak için ortaya koyduğumuz emeğin sonucudur” diye konuştu.

Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Kırcami'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırlanan planlarının yeniden geçerli hale geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Biz o planları hazırlarken kamu menfaatinden başka bir şey düşünmedik. Planları delmek isteyen, gedik açmak isteyenlere karşı sadece ve sadece Kırcamililerin ve Antalya'nın menfaatini savunduk. İşte o planlar şimdi dimdik ayaktadır” dedi.

Bundan sonra Kırcami'ye ilişkin her türlü çalışmanın Muratpaşa Belediyesi'nce yürütüleceğini belirten Başkan Uysal, “Sosyal donatı alanlarından, kent parklarına kültür merkezlerine ve tabi ki modern konutlara yeni bir kent merkezinin kurulacağı Kırcami'de 13 bin parsel maliki ve 1300 kadastro parseli bulunuyor. Başka bir ifadeyle 30 binin üzerinde bir nüfusun 35 yılı aşkın zamandır beklediği bir çalışmanın artık sonundayız. Buradan geri dönüş yok. Üst mahkemenin kararı doğrultusunda, Kırcami parselasyon işlem dosyalarının tapu tescil işlemenin yeniden başlaması için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. Kadastro Müdürlüğü teknik incelemelerini tamamlamasının ardından tapu tescillerinin gerçekleştirilmesi için dosyaları Tapu Müdürlüğü'ne gönderecek.”

Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından Kırcami sakinlerinin özlemle beklediği tapularına kavuşacağını belirten Başkan Uysal, bölgede tapuların belediyece dağıtılacağını söyledi.