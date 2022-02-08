Kırcami ve kent bütününü ilgilendiren 1/100.000 ölçekli plan onaylandı

000 ölçekli çevre düzeni planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bakan Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi tarafından hazırlanan Kırcami de dahil Antalya'nın 19 ilçesini kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştu. Planlama ve onay sürecini yakından takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, plan onay sürecini ve plan detaylarını görüşmüştü.

Bakana teşekkür

Ankara'dan beklenen mutlu haber geldi. Kırcami de dahil Antalya kent bütününü ilgilendiren 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, planın onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun yıllardır yılan hikayesine dönen, bizzat takip ettiğim ve mesai arkadaşlarımın gece gündüz çalışarak tamamladığı Antalya'mızın Kırcami de dahil 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı onaylandı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.