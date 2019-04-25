Kırcami'de bilirkişi keşfi

Antalya'nın 30 yılı aşkın süredir imar sorunları devam eden Kırcami bölgesine ilişkin Şehir Plancıları Odası'nın açtığı plan iptal davasında bilirkişi keşfi yapıldı.

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce görüşen davanın keşfine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Büyükşehir Belediyesi adına Hukuk Müşaviri İbrahim Kurt, Muratpaşa Belediyesi avukatı Kadir Çetinkaya, bölge sakinleri adına Kırcami Bölgesini Geliştirme Kültür ve Dayanışma Derneği (KIRYADER) Başkanı Mustafa Çiviler'in katıldığı bilirkişi keşfinde Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerinin plancıları da yer aldı.

Planlar nitelikli

Muratpaşa Beledilyesi avukatı Çetinkaya , mahkemenin daha önce hakkında iptal kararı verdiği Kırcami imar planlarının da öngördüğü rekreasyon alanları ve yapılaşma koşullarıyla nitelikli bir plan olduğunu söyledi. Avukat Çetinkaya, “0.80 inşaat emsali olan, rekreasyon alanları, geniş yeşil alanlarıyla çevresindeki bütün yapılaşmalardan daha nitelikli bir imar planı olduğu açıkça görünüyor. Biz bu derinleşmiş, sosyolojik hasara neden olmuş, şehrimizi yarım bırakan bu ağır durumdan kurtulmayı temenni ediyoruz” diye konuştu ve davanın reddini talep etti.