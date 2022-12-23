Kırcami'de tapu için son adım

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de tapu tescil işlemleri için dosyaların Muratpaşa Tapu Müdürlüğü'ne gönderildiğini açıkladı. Başkan Uysal, “Sürecin bir an önce tamamlanmasını ve Kırcamili komşularımıza analarının ak sütü gibi helal olan tapularını teslim etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Antalya'da 40 yılı aşkın süredir yaşandığı Kırcami'de Tapu Müdürlüğü'nün parselasyon dosyaları üzerindeki teknik inceleme süreci tamamlandı. Başkan Uysal, dün itibariyle dosyaların tapu tescil işlemleri için Muratpaşa Tapu Müdürlüğü'ne gönderildiği müjdesini verdi.

Sürecin bölgenin Aspendos Bulvarı güneyinde kalan 7 mahallesinde bin 300 imar parselini ilgilendirdiğini belirten Başkan Uysal, “Bulvarın kuzeyinde bulunan 75 ayrı imar adası için haziran ayında yapı inşa edebilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için gerekli olan imar çap belgesini vermeye başladık. Güney bölgede de tapu tescil işlemleri tamamlanınca aynı süreç işleyecek” diye konuştu.

Tapu tescil işleminin yapılacağı bölgede bin 300 imar parselinin bulunduğu kaydeden Başkan Uysal, “Sürecin bir an önce tamamlanmasını ve Kırcamili komşularımıza analarının ak sütü gibi helal olan tapularını teslim etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.