Kırcami'de tarihi gün

Mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesine, çap belgesini teslim eden Başkan Uysal, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Kırcami bölgemiz için 30-40 yıldır özlemi çekilen noktaya geldik. Kırcami planlaması aleyhine çalışanlara karşı tehdit veya gözdağı gibi bir düşüncemiz yok sadece, çıkarılmak istenen engellere karşı halkımızla birlikte mücadele etme kararlılığımız var” dedi.

10 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 30 yıldır beklenen Kırcami Planlamasına ilişkin tarihi bir ilk yaşandı. 1/1000'lik uygulama planı ve parselasyonu tamamlayan Muratpaşa Belediyesi, inşaata esas ilk çapı, mülk sahibine verdi. Kırcami Mahallesi sınırları içindeki 13 bin 100 metrekarelik 28283 ada 1 parselin çapı, mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından verildi. Kırcami Planlaması içindeki, mahallelerin muhtarları da çap verme törenine katıldı. Törene; mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesi ile birlikte, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Çağlayan Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak, Fener Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Tarım Mahalle Muhtarı Murat Kurt, Zümrütova Mahalle Muhtarı Muammer Öztürk katıldı.

"30-40 yıldır insanımızın özlemini çektiği bir noktaya geldik"

Sözlerine, "Kırcami İmar Planı'mızda yine tarihi bir gün yaşıyoruz" diyerek başlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “30-40 yıldır insanımızın özlemini çektiği bir noktaya gelmiş durumdayız. Kırcami çok uzun yıllardır şehirleşmiş kent parçalarımızın içinde kamış olmasına rağmen bir türlü o şehirleşmiş kent parçaları ile bütünlüklü bir şekilde planlama imkanı bulamadı. Şu yada bu nedenlerle engellenmişti. Bu engelleme çalışmaları devam etmekte ama bizim bu planı başarma sonuca erdirme mücadelemizde devam etti ve etmekte. Komşularımızla beraber bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kendimizi başarıya mahkum hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Mülk sahibi Mualla Doğan ve ailesi ile birlikte muhtarların teşekkür ettiği Uysal, “Kırcami hem kent bütünlüğü, kentleşmenin bütüncül ele alınması açısından, hem de orada ki komşularımızın sosyo psikolojik ruh halleri açısından ivedilikle nitelikli bir şekilde imara açılması gereken bir alan. Şu anda da imara açılmış durumda. Bütün planlarımız tekemmül etmiş durumda. Hiç birinin yürürlüğünde bir engel bulunmamakta. Kentleşmiş bölgenin ve kanalizasyon altyapısının hemen sınırında olan 28283 ada 1 parseldeki 13 bin 100 metrekarelik bir alanın inşaata esas çapını mülk sahibi komşumuza veriyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede mülk sahibi komşumuzun mimarı da projeyi tamamlayacak ardından da komşumuz inşaat müracaatında bulunacak. İnşaata da en kısa sürede başlamalarını temenni ediyoruz. Gerekli şartları taşıyan parsellerin inşaata başlamasında hiçbir engel yok" dedi.

Kırcami İmar Planı ile ilgili aleyhe çalışmalar yürüten çok geniş çevreler olduğuna dikkat çeken Uysal, ortaya çıkacak engelleri, Kırcami halkıyla birlikte aşacaklarına inandığını belirterek, "Kırcami İmar Planı aleyhine çalışanların bir kısmı başka bölgelerdeki inşaatlarını satabilmek için bunu yapıyor. Bir kısmı da siyasi nedenle bunu yapıyor. Bir kısmı ise başkaca nedenlerle yapıyorlar. 30-40 yıldır bu halk, bunu beklemekte. Kentleşme açısından da son derece gerekli görülmekte. Biz planımızın arkasında sonuna kadar durmaya, mücadelemizi vermeye, ortaya çıkacak engeller ne olursa olsun, onları aşmak için halkımızla beraber mücadele etmeye kararlıyız. Kırcami halkını, 30-40 yıldır devam eden bu haksızlıktan kurtarma gayretimize hiç ara vermeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.