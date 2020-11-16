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Kırcami'de yol açım çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırcami’de yol açım çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırcami'de yol açım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şehitler Caddesi'nin 400 metrelik bölümünü açarken, kalan 300 metrelik kısmında çalışmalar başladı.


Büyükşehir Belediyesi, Kırcami'nin 1/5000 ve 1/1000'lik planlarının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, Kırcami'de imar planı doğrultusunda açılması gereken yollar için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kırcami İmar Planı doğrultusunda ilk olarak 12. Cadde'nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yolunun 400 metrelik bölümünde yol açım çalışmasını tamamladı. Açılan bölümde dolgu yapılarak kot bir metre yükseltildi. Ardından sera ve yapıların bulunduğu 300 metrelik bölümde çalışmalara başlayan ekipler, ilk etapta Şehitler Caddesi'nin 700 metrelik bölümü tamamlayacak.

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