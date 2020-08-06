Kırcami'de yol açma çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami'de imar planı doğrultusunda yapılması planlanan alt yapı çalışmaları için yol açım çalışmaları ve engel teşkil eden yapıların yıkımlarına devam ediyor.

Kırcami'nin 1/5000 ve 1/1000'lik planlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından plan notlarını hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami'de imar planı doğrultusunda yapılması planlanan yollar için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Kırcami İmar Planı doğrultusunda ilk olarak 12. Cadde'nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğunda olan Şehitler Caddesi yolunda çalışma başlattı. Büyükşehir ekipleri yaklaşık 350 metre yol açımı gerçekleştirdi. Yol açım çalışmaları sırasında güzergah içinde kalan iki ev ve bir bahçe duvarının yıkımını gerçekleştiren ekipler, 350 metresi açılan Şehitler Caddesinde yol dolgu çalışmalarına devam ediyor.

30'luk Şehitler Caddesi açılıyor"

Şehitler Caddesi ile başlayan çalışma Aspendos Bulvarı'yla Bülent Ecevit Bulvarı'nı birbirine bağlayan 45 metre genişliğinde, 3 bin 470 metre uzunluğundaki yol ile 30 metre genişliğindeki 2320 metre uzunluğundaki yolların açım çalışması ile devam edecek.