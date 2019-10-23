Kiremitçi : "Avcılara bu kadar yüklenmeyin"

Antalya'nın Serik ilçesinde Avcılık, Balıkçılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçi Son zamanlarda avcalara yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kiremitçi, doğada hayvan neslinin azalmasında avcıların değİl yanlış tarım politikası ve ilaç ve gübre kullanımının olduğunu iddia etti.

'Avcılar bu ülkenin hazır silahlı milis gücüdür."

Avcıların yapılan harcamalar ve vergilerle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Dernek Başkanı Mustafa Kiremitci; "Lütfen artık avcılara bu kadar yüklenmeyin. Bizler katil değiliz, hırsız değiliz sahtekar, dolandırıcı yada cani hiç değiliz. Bizler Avlanma belgesini almak için önce silah ruhsatı alan bu ruhsatı alırken tam teşekküllü bir devlet hastanesinden heyet raporu alan, vergi dairesinden borcu yoktur belgesi alan, yıllık 250 TL civarında vergisini ödeyen, adlı sabıka kaydı bulunan, avlanma belgesini almak için Milli eğitimin açtığı avlanma kursunda eğitim görüp sertifika alan insanlarız. Hayvanlara olan sevgimizi de kimseyle tartışmayız"dedi.

Av ve avcılığın insanlığın var olmasıyla başladığını ve, dünya döndükçe de var olacağını belirten Kiremitçi; "Gerçek avcılar doğayı seven, çevreyi koruyan, insanlara ve hayvanlara saygılı, devletin belirlediği yasalar dahilinde av yapan insanlardır. Bu konuda doğada hayvan neslinin azalmasında yatan neden yanlış tarım politikası ve ilaç ve gübre kullanımıdır" dedi.