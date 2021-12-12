Kırgız turistin yaklaşık 110 bin lirasını çalan Alman turist tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil için geldiği otelde Kırgız uyruklu turistin içinde döviz ve Türk parasından oluşan yaklaşık 110 bin lirası bulunan çantasını alıp kaçan Alman uyruklu turist tutuklandı.

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Kırgızistan uyruklu C.A. isimli şahıs, içerisinde 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ve pasaportu bulunan çantasını lobi bara bırakarak lavaboya gittiği sırada çantasının çalındığını belirterek otel yetkililerine müracaatta bulundu. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine otele gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tur şirketinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın failinin Almanya vatandaşı M.D. isimli şahıs olduğunu belirledi.

M.D.'nin rezervasyonu olmasına rağmen otele giriş yapmadığını ve çantayı aldıktan sonra otelden ayrıldığını belirleyen jandarma ekipleri, M.D.'yi Alanya ilçesi Güzelyalı Caddesi'nde konakladığı bir otelde yakaladı. Şahsın üzerinde çaldığı çantada bulunan 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain maddeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen paralar jandarma tarafından Kırgızistan uyruklu C.A.'ya teslim edilirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen M.D. isimli Alman vatandaşı hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alman uyruklu turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.