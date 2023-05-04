Kırgızistan'da, Alanya Üniversitesine yoğun ilgi

Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda, Alanya Üniversitesine Kırgız öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuara, Alanya Üniversitesi ilk kez katıldı. Alanya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci İlişkiler Ofisi Birim Sorumlusu Christine Farami ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Meryem Yapku, Kırgızistanlı gençlere üniversitenin akademik programları ve Alanya'da öğrenci olmanın avantajları konusunda bilgiler aktardı.

"Öğrencilerden yoğun ilgi"

Bişkek'te bir gün süren eğitim fuarında; üniversitenin stant görevlileri Türkiye'nin de tanıtımı yaparak Alanya'nın eğitim, turizm ve iş olanakları hakkında öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Uluslararası Öğrenci İlişkiler Ofisi Birim Sorumlusu Christine Farami, fuarı ziyaret eden gençlerin üniversitenin tüm bölümleriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Farami; “Fuarı ziyaret eden Kırgızistanlı öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Üniversitemizin akademik programları hakkında bilgiler alan birçok öğrenci, üniversiteyi Alanya'da okumak istediklerini bizlere söylediler. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu hakkında bir sunumlar yaptık, öğrencilerin kent ve eğitim hayatı hakkında merak ettiği sorulara cevaplar verdik. Üniversitemizin farklı dillerde hazırladığı eğitim broşürlerini fuar ziyaretçilerine dağıttık. Bizim için çok verimli bir fuar oldu. Fuarda üniversite hayatına devam eden öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine ışık olmaya çalıştık” diye konuştu.

"Eğitim fuarları çok önemli"

Alanya Üniversitesi Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Meryem Yapku, uluslararası eğitim fuarlarına çok önem verdiklerini söyledi. Öğrenci, veli ve eğitimcilerin bir araya gelerek, kariyer olanakları hakkında detaylı ve doğru bilgi sahibi olabildiklerini dile getiren Yapku, “Eğitim fuarları, öğrencilerin ve velilerin doğrudan eğitim kurumlarıyla bire bir iletişim kurmalarına ve sorular sormalarına olanak tanıyor. Bu sayede öğrenciler ve veliler, eğitim kurumlarındaki eğitim programları, burs imkanları, kabul kriterleri ve diğer konular hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor, eğitim kurumlarındaki öğrencilerle ve öğretmenlerle tanışma fırsatı da bulabiliyorlar. Kırgızistan'da çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir fuarın parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuar ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunun Alanya'yı çok sevdiğini ve merak etiğini öğrenmemiz bizleri ayrıca çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.