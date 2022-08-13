Kırık bacakla üst geçitten brandaya atladı, yanına gelen polise ‘kusura bakma' dedi

Antalya'da alçıdaki kırık ayağıyla yaya üst geçidine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atladı. Brandaya düşen genç, başına gelen polis memuruna ise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama atlamak zorunda kaldım. Kusura bakma, hakkını helal et” dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen C.D. (27), sabah saatlerinde önce bir tramvay durağının üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ikna etmesiyle oradan ayrılan C.D, kısa bir süre sonra bu sefer yakın noktadaki yaya üst geçidinde intihar teşebbüsünde bulundu. Alçıdaki kırık bacağıyla korkuluklara tutunarak aşağı sarkan genç adamı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, şişme branda açarken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Tam ikna çabaları başlayacağı sırada ise brandanın açıldığını gören C.D., kendini yaklaşık 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

Polise “Hakkını helal et” dedi

‘Boynum' diyerek acı içerisinde kıvranan C.D'ye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Genç adam, neden atladığını soran bir polis memuruna ise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama atlamak zorunda kaldım. Kusura bakma, hakkını helal et” dedi.

C.D. ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınıp ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.